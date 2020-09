Mangia troppa liquirizia e muore per ipopotassiemia

Salute e benessere

Un uomo di 54 anni muore per aver mangiato troppa liquirizia. E’ quanto spiegano alcuni medici che descrivono il caso nel New England Journal of Medicine. Secondo i medici del Massachusetts, il consumo di una grande quantità liquirizia che contiene acido glicirrizico ha causato l'arresto cardiaco dell’uomo, un operaio edile di 54 anni. I medici hanno scoperto che l’uomo aveva livelli di potassio pericolosamente bassi che hanno portato a problemi del ritmo cardiaco. L'uomo si è sentito male improvvisamente ed è caduto a terra mentre pranzava in un fast food. I soccorritori intervenuti sul posto sono riusciti a rianimarlo, ma il 54enne è morto il giorno successivo.L'uomo, di cui non è stato rivelato il nome, mangiava ogni giorno circa un sacchetto e mezzo di liquirizia nera. "Ci è stato riferito che questo paziente seguiva una dieta povera e mangiava molte caramelle. La sua malattia potrebbe essere correlata al consumo di caramelle?" Ha detto il dottor Elazer R. Edelman. Ha detto che gli studi hanno dimostrato che l'acido glicirrizico - il principio attivo della liquirizia - potrebbe causare "ipertensione, ipopotassiemia, alcalosi metabolica, aritmie fatali e insufficienza renale" - tutte cose che sono state osservate in questo paziente. L'ipopotassiemia si verifica quando i livelli di potassio di una persona nel sangue diventano pericolosamente bassi.Il paziente aveva anche recentemente cambiato il tipo di dolci che stava mangiando. Poche settimane prima della sua morte, è passato dal consumo di caramelle di frutta rossa al consumo di liquirizia nera. Un altro medico, il dottor Andrew L Lundquist, ha convenuto nel rapporto che la colpa era della liquirizia. Ha scritto: "Ulteriori indagini hanno rivelato una recente modifica a una caramella contenente liquirizia come probabile causa della sua ipopotassiemia".