Nuovi parcheggi a Marina di Ragusa

Ragusa - Sarà l’impresa Cassano s.r.l. di Mazara del Vallo a realizzare i parcheggi di interscambio all’interno della Piazza Vincenzo Rabito di Marina di Ragusa. Con determinazione dirigenziale del Settore X - Contratti – infatti, a seguito delle operazioni di gara relativa alla procedura negoziata, è stata dichiarata aggiudicataria dell’intervento la sopracitata ditta per il prezzo di 378.413,43 euro compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 13.325,95 euro, al netto del ribasso offerto del 27,132% sul prezzo a base di gara di 514.388,00 euro. L’opera pubblica che il Comune realizzerà - dichiara il vice sindaco con delega alla mobilità sostenibile, Giovanna Licitra - gode di un finanziamento dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di 592.358,68 euro che abbiamo ottenuto avendo aderito alla manifestazione d’interesse finalizzata alla realizzazione di parcheggi di interscambio in territori sedi di porti per la riduzione degli inquinamenti acustici e atmosferici, per l’incremento del risparmio energetico ed il miglioramento dei servizi pubblici.Grazie a questo finanziamento l’Amministrazione comunale sarà in grado di realizzare quindi un’importante opera a Marina di Ragusa utile ad intercettare e decongestionare i flussi veicolari. La corretta gestione della sosta infatti, è uno degli aspetti più rilevanti per migliorare le condizioni di mobilità nella frazione rivierasca, in particolar modo nel corso delle stagione estiva”.