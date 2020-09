Economia

Comiso, pubblicato il bando per assegnazione lotti zona PIP Comiso, pubblicato il bando per assegnazione lotti zona PIP

Comiso - “ E’ stato pubblicato il 24 settembre il nuovo bando per l’assegnazione di 23 lotti in zona pip – comunica l’assessore Alfano – che attendevano di essere assegnati dal 2016. Pensiamo, anche attraverso i feedback che ci arrivano già da tempo, che questo bando sia il motore propulsivo di tutto un comparto produttivo che ha voglia di rimettersi in gioco, nonostante la crisi, e che in alcuni casi, vuole anche ampliare gli opifici già esistenti. La pubblicazione del bando è per noi un sostegno concreto alle imprese e quindi, alla rinascita dell’economia. Al contempo, sarà anche l’occasione per intervenire nel centro polifunzionale, oltre che in tutta l’area, e ripristinare tutto ciò che non è stato debitamente attenzionato in questi anni.Incontreremo gli artigiani e gli imprenditori – conclude l’assessore - per discutere assieme sulle priorità di cui necessita tutto il comparto, anche se in maniera ufficiosa, sappiamo che c’è già molto fermento attorno a questa azione che stiamo ponendo in essere. Infine, un ringraziamento va agli uffici preposti che, con molta celerità, si sono adoperati per la redazione e la pubblicazione del bando stesso”.