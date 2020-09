Cucina

Strudel di mele ricetta originale

Esistono diverse varianti della ricetta dello strudel di mele, ecco una versione di ricetta originale. Per la pasta strudel: 160 gr di farina 00, 50 gr di acqua, 1 uovo intero, 1 cucchiaio di olio di semi di girasole o quello che avete a disposizione, un pizzico di sale. Per il ripieno: 5 mele (circa 800 gr),3 – 4 cucchiai di zucchero, 50 gr di uvetta, 40 gr di pinoli, 3 cucchiai di rum, buccia grattugiata di 1 limone, 1 cucchiaino circa di cannella in polvere, 50 gr di burro fuso, 80 gr di pan grattato e zucchero a velo per completare. Ora vediamo come si prepara lo Strudel di mele. Prima di tutto sbucciate le mele e tagliatele a pezzettini piccoli. Questo passaggio è importante per avere un ripieno che risulterà compatto. Disponete le mele in ciotola con zucchero, uvetta, buccia di limone grattugiata, rum e cannella.Mescolate bene e mettete da parte. Come preparare la pasta per lo strudel: in una ciotola adagiate la farina e il pizzico di sale, fate un buco al centro e aggiungete acqua, olio e uovo. Mescolate il centro con una forchetta: procedete dal centro inglobando man mano farina, quando i liquidi sono assorbiti, impastate con le mani, se necessario, aggiungendo un altro pochino di farina. Formate una palla e lasciate riposare per 2 – 3 minuti. Poi dovete stendere la pasta che dev’essere sottile 2 mm circa e dovrete realizzare un rettangolo piuttosto lungo e largo. Tagliate via un paio di cm di estremi ai 4 lati in modo che siano sagomati e stendere la sfoglia sottile.Fondete il burro e lasciate raffreddare, pennellate tutta la superficie della pasta strudel e aggiungete il pan grattato.Questa operazione è necessaria affinchè il ripieno di mele non inumidisca l’impasto! Aggiugete il ripieno di mele, uvetta e cannella ormai perfettamente marinato, stendetelo lasciando circa 2 cm di bordo sui 4 lati: aggiungere il ripieno di mele. Come formare lo Strudel di mele: ripiegate sul ripieno i due estremi sotto e sopra e poi richiudete sopra i due estremi laterali. In questo modo lo strudel è perfettamente sigillato! Il ripieno non esce e si taglieranno fette compatte partendo dalla prima! come formare lo strudel - Ricetta Strudel di mele. A questo punto, arrotolare lo strudel aiutandovi con la carta da forno sottostante. Arrotolate fio all’estremità, facendo capitare la chiusura sotto. Infine, ponete lo Strudel di mele in teglia foderata di carta da forno e pennellate con il restante burro fuso. Cuocete in forno già ben caldo nella parte media a 180° per circa 20 – 30 minuti. poi abbassate la temperatura a 170° e proseguite per ancora 30 minuti. Lo strudel è pronto quando diventa dorato.