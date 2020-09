Attualità

Vittoria, positivo un vigile urbano: in isolamento domiciliare Vittoria, positivo un vigile urbano: in isolamento domiciliare

Vittoria - Tra quattro nuovi positivi in provincia di Ragusa c’è anche un agente della Polizia municipale di Vittoria. L’Asp di Ragusa ha già disposto i tamponi per le persone che sono entrate in contatto con il contagiato. L'uomo si trova in isolamento domiciliare. Al Momento la sede del Comando della Polizia Locale non è stata chiusa e nelle prossime ore con ogni probabilità sarà sottoposta a sanificazione. L’autorità sanitaria è al lavoro per verificare in che modo l’agente ha contratto il virus, per questo motivo stanno andando a ritroso nel tempo.