Modica: cittÃ  per la vita

Modica: città per la vita

Modica - Il 30 novembre si celebrerà la XVII Giornata Internazionale CITIES FOR LIFE, "Città per la Vita, Città contro la pena di morte", in ricordo dell'anniversario della prima abolizione per legge della pena capitale decisa da uno stato europeo, il Granducato di Toscana, nel 1786. La città di Modica aderisce all'iniziativa con l'illuminazione di Palazzo San Domenico. L'adesione testimonia l'impegno alla mobilitazione mondiale che su proposta della Comunità di Sant'Egidio, coinvolge più di 2000 città, con l'obiettivo di stabilire un dialogo con la società civile e coinvolgere gli amministratori locali, uniti in Europa e nel mondo nella lotta contro la pena capitale.