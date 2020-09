Coronavirus, 4 nuovi positivi a Ragusa e 107 in Sicilia

Attualità

Ragusa - Quattro nuovi positivi al coronavirus in provincia di Ragusa che rientrano nei 107nuovi casi Covid 19 annunciati dal Bollettino del Ministero della Salute di oggi 25 settembre. Il dato di oggi è in calo rispetto a quello di ieri che ha fatto registrare 125 positivi. Il Bollettino del Ministero annuncia oggi anche due vittime. I nuovi 107 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi a 2.530 (ieri erano 2.461), di cui 2.282 in isolamento domiciliare (ieri erano 2.208), 235 ricoverati in ospedale con sintomi (-2 rispetto a ieri) e 13 gravi ricoverati in Terapia intensiva (-3 rispetto a ieri).I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono invece 6.466 (ieri erano 6.359), le guarigioni sono 3.630 (36 in più di ieri), mentre i decessi salgono a 306. La Regione siciliana comunica che dei 105 nuovi casi positivi di oggi, 6 sono migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Resta invece Palermo la città siciliana con più focolai attivi e quindi quella con il maggior incremento di casi: sono infatti 60 i contagi registrati nel capoluogo siciliano, 24 invece quelli diagnosticati a Catania, poi 9 ad Agrigento, 4 a Ragusa, 3 a Enna, 2 a Caltanissetta, 2 a Messina, 2 a Enna e 1 a Siracusa.