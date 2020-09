WhatsApp Web non funziona piÃ¹? Ecco perchÃ¨ e cosa devi fare

Tecnologie

WhatsApp Web è ormai diventato un nuovo modo di usare l’app di messaggistica più diffusa al mondo ma cosa si deve fare se non funziona più? Spesso WhatsApp Web non funziona più per problemi di connessione. Per poter utilizzare WhatsApp Web infatti bisogna disporre di una connessione Internet stabile sul computer. Se compare un banner giallo accompagnato dal messaggio errore “Computer non connesso“, allora c’è un problema che va risolto. Bisogna verificare la connessione Internet del computer e dello smartphone: ricordiamo che non è necessario che entrambi i dispositivi siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.Se la connessione Internet del computer funziona normalmente ma ancora non riesci a inviare o ricevere messaggi, prova ad aggiornare la pagina su WhatsApp Web, oppure chiudi il browser e riavvia sia il computer che lo smartphone. WhatsApp Web può anche notificare gli utenti se la rete WiFi utilizzata impedisce l’accesso al servizio. Questa eventuali capita spesso su rete aziendale, in questo caso bisognerà chiedere all’amministratore di sistema di configurare il nostro computer per l’utilizzo dei domini: web.whatsapp.com; web.whatsapp.com; whatsapp.net. In alternativa e come ultima risorsa quando WhatsApp Web non funziona più, se il computer da cui proviamo a collegarci risulta già autorizzato all’accesso, proviamo a revocare l’autorizzazione e ripetere la procedura scannerizzando un nuovo QR code per ripristinare la funzionalità di WhatsApp Web. Per effettuare il logout di WhatsApp Web da PC dobbiamo entrare nell’app per smartphone, andare su Impostazioni > WhatsApp Web e premere su Disconnetti da tutti i dispositivi.