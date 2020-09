Tecnologie

WhatsApp Web e desktop: come funziona e come scaricare su pc WhatsApp Web e desktop: come funziona e come scaricare su pc

WhatsApp si può utilizzare sul computer in due modi ovvero con WhatsApp Web, un’applicazione di WhatsApp basata su browser, e con WhatsApp Desktop, un’applicazione che puoi scaricare sul tuo computer. WhatsApp Web e Desktop sono estensioni per il computer dell'account WhatsApp del tuo telefono. I messaggi inviati e ricevuti vengono sincronizzati tra il telefono e il computer, ed è possibile vedere i messaggi su entrambi i dispositivi. Ma come si scarica WhatsApp Desktop? Puoi utilizzare WhatsApp dal computer, senza browser. Per installare WhatsApp Desktop sul computer, scarica l'applicazione dall'App Store di Apple, dal Microsoft Store o dal sito web di WhatsApp. WhatsApp Desktop funziona solo su computer con sistema operativo con i seguenti requisiti: Windows 8.1 o versioni successive macOS 10.10 o versioni successive. Per tutti gli altri sistemi operativi, è possibile utilizzare WhatsApp Web nel browser.Come scaricare WhatsApp Desktop nel browser del tuo computer, vai alla pagina per scaricare WhatsApp, quindi scarica il file .exe o .dmg, un volta completato il download, apri il file .exe o .dmg e segui le istruzioni per effettuare l’installazione. Come collegarsi o disconnettersi? Per collegarsi a WhatsApp su WhatsApp Web, WhatsApp Desktop o Portal, devi usare il tuo telefono per inquadrare il codice QR. Ecco la procedura da seguire:Apri WhatsApp sul telefono; Android: Altre opzioni > WhatsApp Web; iPhone: tocca Impostazioni > WhatsApp Web/Desktop. Seleziona la casella di spunta accanto a Resta connesso nella schermata del codice QR sul computer o su Portal per mantenere la connessione con il dispositivo.Usa il telefono per inquadrare il codice QR che compare sul computer o su Portal. Se sei connesso a un altro dispositivo mentre cerchi di eseguire la scansione del codice QR, tocca: Android: Inquadra il codice QR, iPhone: Inquadra il codice QR, Se richiesto, tocca o seleziona Fatto. Nota: puoi essere connesso a una sessione alla volta tra WhatsApp Web, WhatsApp Desktop e Portal. Ora vediamo come disconnettersi. Per disconnetterti da WhatsApp su WhatsApp Web o Desktop: apri WhatsApp Web o WhatsApp Desktop, clicca su Menu o in cima all'elenco delle chat > Disconnetti, Per rimuovere il tuo account WhatsApp da Portal, leggi questo articolo. Disconnettersi su Android: su Android, per disconnetterti da WhatsApp Web, WhatsApp Desktop o da un dispositivo Portal dal tuo telefono: apri WhatsApp, tocca Altre opzioni > WhatsApp Web, tocca il computer o Portal nell’elenco > DISCONNETTI.Disconnettersi da tutti i dispositivi: puoi usare il tuo telefono per disconnetterti da WhatsApp su tutti i dispositivi, compreso WhatsApp Web, WhatsApp Desktop o Portal. Android: apri WhatsApp, quindi tocca Altre opzioni > WhatsApp Web > Disconnetti da tutti i dispositivi > DISCONNETTI. iPhone: apri WhatsApp, quindi tocca Impostazioni > WhatsApp Web/Desktop > Disconnetti da tutti i dispositivi > Disconnetti