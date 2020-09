Emofilia, nuova terapia ad alta protezione

Salute e benessere

“Emofilia: una nuova terapia ad alto grado di protezione” è il titolo dell’evento in programma per venerdì 2 ottobre 2020 alle ore 11. Si tratta di un importante novità per le persone con emofilia A in Italia. È infatti disponibile anche nel nostro Paese turoctocog alfa pegol (Esperoct®, Novo Nordisk), innovativo fattore VIII ricombinante ad emivita prolungata, che permette livelli di attività del fattore VIII sino al 3–5 per cento, più elevati rispetto alle terapie disponibili. Il paziente, grazie ad un livello di protezione più elevato che offre questo trattamento, potrà riorganizzare la propria vita con una nuova normalità, superando difficoltà e paure che le precedenti soluzioni non permettevano di affrontare.Intervengono: Dr.ssa Angiola Rocino, Responsabile UOC di Ematologia e Centro Emofilia e Trombosi-Ospedale Ascalesi-Napoli, Dr.ssa Chiara Biasoli, Responsabile Centro Emofilia, AOU di Cesena, Dott. Renato Marino, Responsabile centro emofilia di Bari, Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico. Modera: Elena Meli, giornalista.