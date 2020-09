Ragusa, il sindaco dopo incontro Comitato ordine e Sicurezza

Politica

Ragusa - Prosegue l’impegno del sindaco di Ragusa Peppe Cassì contro il degrado e il pericolo di criminalità nel centro storico superiore, che aveva visto nelle scorse settimane un sopralluogo del primo cittadino accompagnato dai funzionari comunali competenti per i vari aspetti nonchè incontri con i commercianti ed i residenti. Al termine della riunione in prefettura del comitato per l’ordine e la sicurezza, espressamente richiesta, Cassì ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Proseguono gli interventi annunciati pochi giorni fa per migliorare la vivibilità del City e dell’area circostante. Dopo una potatura eccezionale delle alberature, per portare più in alto possibile le chiome ed evitare zone cieche, e un intervento accurato di pulizia, stamani si è tenuto in Prefettura una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza nella quale si è convenuto di potenziare il presidio e i controlli.Prefetto e rappresentanti delle Forze dell’Ordine sono sensibili al tema e convengono nella necessità di intervenire in sinergia per evitare che le attuali criticità possano degenerare. Il nostro obiettivo è quello di invertire la tendenza, creando i presupposti affinché il luogo si animi e diventi sempre più sicuro. Sono imminenti interventi di potenziamento dell’illuminazione e di attivazione della videosorveglianza. Sarà inoltre ripristinata la recinzione dell’area di sgambamento cani più volte riparata e vandalizzata”. (da.di.)