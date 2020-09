Italia

Bonus Tv da 50 euro per le famiglie: a chi tocca e come averlo Bonus Tv da 50 euro per le famiglie: a chi tocca e come averlo

Roma - Il bonus Tv per le famiglie è un'agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare. E’ quanto si legge sul sito del Mise o Ministero della Sviluppo economico. Il “Bonus TV” sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all'esaurimento delle risorse stanziate. Ma chi tocca il bonus Tv? Il Bonus TV è disponibile per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro. Lo stanziamento complessivo previsto, per l’intero periodo 2019-2022, è di circa 150 milioni di euro.Vediamo ora le modalità di accesso e come averlo: il bonus verrà erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere lo sconto, i cittadini dovranno presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus. A tal fine dovranno dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus. Come si ottiene il Bonus? Per ottenere il bonus basta presentarsi al negozio con la richiesta compilata sul modulo predisposto sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre, si deve portare con sé anche un documento di identità e il codice fiscale.I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.).Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei”all’indirizzo https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei. L’incentivo promosso dalla fine dell’anno scorso, nel primo periodo tra il 18 e il 31 dicembre 2019, ha registrato 7.124 contributi erogati. Una piccola accelerazione si è avuta a gennaio con 19.269 e a febbraio con 23.789. Ma durante il lockdown c’è stato un crollo dell’interesse con appena 11.617 e 9.767 bonus, rispettivamente a marzo e aprile. Fino ad arrivare a una leggera ripresa da maggio a settembre, con una media di circa 27mila domande al mese. I venditori operanti in Italia, compresi quelli del commercio elettronico, che intendono aderire all’iniziativa, dovranno registrarsi, a partire dal 3 dicembre 2019, sulla piattaforma telematica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, come indicato anche nella Guida all’uso dell’applicazione “Bonus TV” (pdf) che fornisce dettagliate istruzioni sulle procedure da seguire per la vendita dei prodotti che hanno diritto al bonus. I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.)