Avvicendamento Questura Ragusa: arriva il Commissario Vincenzo Chessari

Ragusa - Il 1° settembre u.s. si è insediato presso la Questura di Ragusa il Commissario Capo della Polizia di Stato Dr. Vincenzo Chessari, che da ieri è il nuovo Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il Dr. Chessari, che ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2005, un master di II livello in Scienze della Sicurezza nel 2017 e l’abilitazione alla professione forense, presta servizio nella Polizia di Stato dal 1996. Formato alla Scuola Superiore della Polizia di Stato di Roma, presso la quale ha frequentato il 106° corso per Funzionari, è stato assegnato come primo incarico al Reparto Mobile di Catania a fine dicembre 2017 e fino ad aprile 2019, data in cui è stato assegnato al Commissariato di Polizia di Stato di Gela, ultima assegnazione prima di giungere in questa sede, dove si è occupato di controllo del territorio. A dare il benvenuto al Commissario Capo Vincenzo Chessari, il Questore di Ragusa, Giusi Agnello, oltre ai funzionari della Questura, augurandogli un proficuo lavoro. Nell’ottica della ottimizzazione delle articolazioni della Questura, secondo il nuovo quadro ministeriale degli incarichi di funzione, il Vice Questore Aggiunto Dr. Filiberto Fracchiolla ha lasciato il posto di Dirigente dell’UPGSP per assumere l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione. Contestualmente, due nuovi Vice Ispettori provenienti dall’Istituto di formazione di Nettuno, sono stati assegnati in altrettanti uffici della Questura ed un altro Vice Ispettore di recente formazione è stato assegnato al Commissariato P.S. di Modica al fine di potenziarne l’organico.