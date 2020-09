WhatsApp, vuoi trovare vecchi messaggi o foto? Ecco come si fa

Tecnologie

Tra le novità della nuova versione di aggiornamento WhatsApp beta per Android c’è una funzione che consente la ricerca avanzata di vecchi messaggi, foto o video. Ma come si fa ad avere questa nuova funzione se ancora non vi appare sul telefonino? Per accedere a questo aggiornamento dovete procurarvi la versione 2.20.198.7., ma solo per Android. La ricerca su WhatsApp fino ad ora è stata abbastanza limitata, complessa e poco soddisfacente perché non ti permetteva di risalire facilmente a un determinato video, documento o immagine nella conversazione. Con la versione aggiornata premendo sulla piccola lente d'ingrandimento della funzione "cerca" vi si aprirà un menù molto chiaro.All'interno troverete le categorie Foto, Video, Link, Gif, Audio e Documenti. Cliccando su una di queste icone potrete attuare una ricerca molto più precisa e accurata di quanto non fosse possibile in precedenza.Se questa nuova funzione sarà soddisfacente e funzionale allora verrà presto portata anche su WhatsApp normale. Non ci sono notizie specifiche sull'introduzione nel sistema iOS di Apple, ma c'è da supporre che in tempi brevi la novità arrivi anche lì.