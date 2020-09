Il carabiniere Antonio Montaquila investito e ucciso mentre fa jogging

Italia

Capua - Tragedia a Capua. Un carabiniere, Antonio Montaquilla di 38 anni, è stato investito e ucciso da un'automobile mentre stava facendo jogging. Il carabiniere, originario di Vairano Paternora, nel Casertano,era in servizio presso la stazione dei carabinieri di Formicola, altra cittadina della provincia casertana, dove era il vicecomandante. Il giovane maresciallo sarebbe stato travolto da un'automobile che è uscita improvvisamente fuori strada, travolgendolo in pieno: ma le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la tragedia nei dettagli. Antonio Montaquila, stando alle prime ricostruzioni, stava facendo jogging su via Tifatina, la strada che dal centro di Capua porta verso Sant'Angelo in Formis, attorono alle 19 di ieri, martedì 22 settembre.Qui, per cause ancora da accertare, l'automobile con a bordo due ragazzi sarebbe uscita fuori strada, travolgendolo in pieno e uccidendolo sul colpo. Montaquila, 38 anni, lascia una moglie due figli piccoli. Ad accorrere sul posto, dopo l'incidente, gli stessi colleghi del giovane maresciallo, in lacrime alla vista del corso senza vita del proprio collega a lato della strada lungo via Tifatina, l'arteria che partendo da Capua e costeggiando il fiume Volturno arriva fino a Sant'Angelo in Formis, alle porte di Santa Maria Capua Vetere. In queste ore sono tanti i messaggi postati sui social per manifestare il cordoglio per la morte del giovane militare.