Bonus Covid extra da 500 euro al mese, Inps: ecco per quali lavoratori Bonus Covid extra da 500 euro al mese, Inps: ecco per quali lavoratori

Roma - Il Bonus Covid extra da 500 euro per 3 mesi è un ulteriore aiuto per alcune categorie di lavoratori annunciato con la circolare n.104 dell’Inps del 18 settembre 2020. L’articolo 44-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 riconosce l’erogazione di una indennità aggiuntiva da 500 euro per 3 mesi, rispetto alle eventuali altre indennità già fruite, verso alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in merito alla sospensione delle loro attività lavorative. Il Bonus Covid extra da 500 euro per 3 mesi sarà erogato dall’Inps previa domanda.Ma quali sono i requisiti e i lavoratori che ne potranno usufruire? A poter beneficiare del Bonus Covid Extra sono: collaboratori coordinati e continuativi con rapporto dalla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata; titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; lavoratori autonomi o professionisti, tra cui i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, e Gestione separata; titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata; liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali; lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in attività lavorativa e iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni; imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.Il bonus extra Covid da 500 euro al mese e per 3 mesi è riservato solo ad alcuni lavoratori che al contempo svolgano la propria attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni della cosiddetta ex zona rossa. In particolare, nei comuni di: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’. Per richiedere il bonus extra da 500 euro per 3 mesi bisogna presentare la domanda all’Inps o rivolgersi ai patronati o Caf. In alternativa l’indennità aggiuntiva può essere richiesta con il servizio di Contact Center integrato, al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).