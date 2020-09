Italia

Bonus computer e internet banda ultralarga, come fare domanda Bonus computer e internet banda ultralarga, come fare domanda

Roma - Il bonus computer o tablet e internet banda ultralarga si può richiedere da fine settembre tramite il sito Infratel. Si tratta di un bonus previsto dal Mise o Ministero dello Sviluppo Economico in supporto alle famiglie e alle imprese. a quali sono i requisiti per ottenere il bonus computer o tablet e internet banda ultralarga. Oltre all’Isee l’altro requisito per fruire del bonus è essere o privi di connessione internet o averne una di velocità inferiore a 30 Mbps. Se l’utente non ha nessuna connessione internet o se ne ha una a velocità inferiore ai 30 Mbps, il voucher è fruibile solo se l’utente sceglie una connettività ad almeno 30 Mbps. Non solo: l’utente dovrà passare alla connessione migliore disponibile.Per esempio, se è coperto da un operatore che dà 1 Gigabit, da uno che ne dà 200 e da uno che arriva a 30 Mbps dovrà scegliere la prima offerta. Se ha già una velocità ad almeno 30 Mbps, sfrutta il bonus solo se passa a una connettività fino a 1 Gbps, velocità ora garantita solo dai servizi fibra ottica fino alle case (VHCN). Se si hanno già i 30 Mbps e non si ha la fortuna di essere coperti da 1 Gbps non si può fruire del bonus, quindi. In altre parole il bonus è fruibile solo se c’è un upgrade tecnologico verso la banda ultralarga ad almeno 30 Megabit (l’Adsl non è mai accettata). Ma come si richiede tramite un operatore il bonus internet, pc e tablet da 500 euro per le famiglie e da 2 mila euro per le aziende?Per ottenere il voucher sarà sufficiente fare richiesta a un operatore, il proprio o un altro, che rispetti i requisiti di connettività succitati. Come confermato dal ministero dello Sviluppo economico in una nota del 2 settembre, l’utente non può fare richiesta diretta del bonus internet e pc. Né può ottenere il bonus computer tramite un negozio di elettronica. Fa tutto l’operatore telefonico invece: eroga all’utente il bonus come sconto sul canone o sull’eventuale costo di attivazione, fornisce il router, fornisce il computer o il tablet (a scelta dell’utente), per le famiglie della prima fascia. L’operatore otterrà poi il rimborso dei costi da Infratel, seguendo una procedura apposita di convenzione e registrazione.Quando arriveranno in effetti i bonus? Al momento i tempi non sono stati annunciati ma si conosce solo la data per le richieste di accreditamento degli operatori, il 20 settembre. Si attende infatti la pubblicazione del relativo decreto, con le modalità operative che gli operatori devono o seguire per ottenere il voucher.