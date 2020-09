Ispica, lavori Zona Pip con Fondi ex Insicem

Economia

Ispica - Il sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie ha consegnato oggi ufficialmente al Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, il progetto esecutivo relativo al primo stralcio funzionale dei lavori per l’area Pip finanziata con i fondi ex Insicem per una spesa di 1,5 milioni di euro. Prima di predisporre il progetto esecutivo affidato all’ingegnere Martin Barone, il comune di Ispica ha dovuto approvare in Consiglio una variante urbanistica al Prg predisposta dall’ingegnere Vincenzo Arancio.Il sindaco Muraglie ha ringraziato il Commissario Piazza per la disponibilità mostrata e per la fiducia concessa nella tempistica concessa per la predisposizione del progetto esecutivo che prevede la realizzazione di 35 lotti da destinare alle imprese artigianali.