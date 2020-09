Cronaca

Incidente a Comiso, auto investe una 20enne Incidente a Comiso, auto investe una 20enne

Comiso - Una giovane di 20 anni, M.E., ieri sera, intorno alle ore 20,45, è stata investita da un’auto, una Smart, in via Ho Chi Minh a Comiso. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato la 20enne al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. La giovane è stata ricoverata con una prognosi di 5 giorni. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.