Il Camminatore Elio Brusamento a Ragusa: gira a piedi l'Italia

Ragusa - Il camminatore friulano Elio Brusamento, 68 anni, tecnico radiologo in pensione, ex alpino ed appassionato di maratone, sta attraversando a piedi in lungo ed in largo l’Italia comprese Sicilia e Sardegna. Scopo della sua avventura, iniziata il 25 aprile del 2019 da Udine è quella di incontrarsi in ogni città con i sindaci per far conoscere ai rappresentanti delle istituzioni l’encomiabile attività portata avanti dall’Associazione Sclerosi Tuberosa, di cui lo stesso Brusamento è delegato, che si adopera per combattere questa grave e subdola malattia genetica.Elio Brusamento, già in Sicilia da diverse settimane, giungerà a Ragusa venerdì 25 settembre. Lo stesso che ha chiesto di incontrare il Sindaco Peppe Cassì, sarà ricevuto dal primo cittadino alle ore 12 di tale giornata, a Palazzo di Città.