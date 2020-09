Covid 19, Asp Ragusa: 4.500 test rapidi nasofaringei nei tre presidi ospedalieri

Attualità

Ragusa, 23 settembre 2020 – Il direttore sanitario aziendale, dr. Raffaele Elia, ha già provveduto a distribuire nei tre presidi ospedalieri dell’Azienda 4.500 test rapidi nasofaringeo. Dispositivi che impiegano circa 15 minuti per fornire un responso, con l’obiettivo di accertare la presenza o meno di operatori potenzialmente contagiati. «Ho immediatamente consegnato i test rapidi, che sono arrivati ieri nel tardo pomeriggio, per garantire sicurezza agli operatori e agli utenti che usufruiscono dei servizi sanitari aziendali» ha sottolineato Elia.Nei prossimi giorni l’Azienda provvederà alla consegna dei suddetti test ai tre Distretti Sanitari che provvederanno a organizzare l’effettuazione dei test rapidi in tutto il territorio della provincia. I test saranno consegnati anche ai medici di MMG - Medicina Generale che provvederanno a sottoporre a tampone i propri assistiti.