Attualità

Coronavirus, 4 positivi in provincia di Ragusa: 2 sono di Modica e 2 di Scicli Coronavirus, 4 positivi in provincia di Ragusa: 2 sono di Modica e 2 di Scicli

Ragusa - C’è anche una donna albanese di Scicli che ha partorito ieri all’ospedale Maggiore di Modica tra i nuovi positivi in provincia di Ragusa. La donna ieri è stata sottoposta al tampone Covid 19 ed è risultata positiva mentre il figlio appena nato è negativo. Positivo anche il marito della donna. Dai tamponi eseguiti nelle ultime ore sono 4 i nuovi positivi in provincia di Ragusa. Si tratta di 80enne e un 55enne di Modica e due confermati che erano in attesa dell’esito del tampone. A questi si aggiungono i 4 di ieri, 3 di Ragusa e uno a Vittoria. Attualmente le persone positive al Covid 19 ricoverate all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa sono 6, 5 nel reparto di Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva.