WhatsApp: novitÃ  per usare lo stesso account su piÃ¹ dispositivi

WhatsApp: novità per usare lo stesso account su più dispositivi

WhatsApp annuncia l’arrivo di una nuova funzione, la Multi device, per usare lo stesso account su più dispositivi. La novità più interessante è che non è più necessario che il telefono principale sia online affinché gli altri device possano usare lo stesso account. Ciò vuol dire, ad esempio, che possiamo usare anche WhatsApp Web se il telefono è scarico, se è spento, o se abbiamo finito i dati dell’offerta telefonica e non siamo sotto copertura Wi-Fi. Quando il multi device è attivato, infine, ogni azione fatta su un device viene automaticamente replicata su tutti gli altri device collegati presenti in “Linked Devices“.La nuova funzione per usare lo stesso account su più dispositivi, secondo WABeta, è in fase finale di test interno e il prossimo passo sarà quello di allargare i test ad un numero maggiore di utenti beta tester. Al momento il programma di beta testing di WhatsApp è pieno, sia su Android che su iOS e non sono accettati nuovi tester. Non è chiaro se ci sarà un numero massimo di utenti che potranno testare la funzione multi dispositivo di WhastApp, ma non dovrebbe mancare molto per saperlo.