Tecnologie

WhatsApp, il trucco per vedere le storie in incognito: ecco come si fa

La curiosità di vedere le storie degli altri pubblicate su WhatsApp senza che gli altri lo sappiano è ora possibile. Come per le storie su Instagram adesso si possono vedere anche le storie su WhatsApp in segreto, vediamo come si fa in pochi passaggi. Aprire il menu impostazioni di WhatsApp, ovviamente tramite smartphone, quindi andare nella sezione privacy e scendere in basso fino alla voce ” conferme di lettura” quindi deselezionare. Sei la più aggiornata all’ultima versione dovrebbe essere impossibile per gli altri vedere che visualizzate le loro storie.Se questa operazione non dovesse funzionare la prima, vi consigliamo di riavviare lo smartphone.