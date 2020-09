Sport

Csen Ragusa, campagna affiliazione Asd e Ssd

Ragusa - Continua ed entra nel vivo la campagna di affiliazione portata avanti dal Csen provinciale di Ragusa e rivolta alle Asd e alle Ssd operanti sul territorio ibleo. Anche in questa occasione, l’ente di promozione sportivo, primo in Italia e anche in provincia, sta mettendo in vetrina i propri servizi e, soprattutto, intende evidenziare la mole di lavoro svolta durante il periodo del lockdown quando, con le attività sportive tutte chiuse, si è preso cura di fornire consigli adeguati agli associati, e non solo, e di istruire le pratiche allo scopo di garantire un minimo di ristoro a chi aveva subito danni pesantissimi.“Ecco perché, forti del tipo di percorso attuato e che riteniamo assolutamente degno della migliore attenzione – sottolinea il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – oggi stiamo cercando di puntare su un ampliamento del numero di affiliazioni avendo dimostrato di avere le carte in regola per potere crescere ancora di più. D’altro canto, i servizi offerti dal nostro ente di promozione sportiva sono sicuri, affidabili e, soprattutto, finalizzati a raggiungere l’obiettivo per il quale sono istituiti. Non c’è nessuna improvvisazione e, in particolare, quello che garantiamo è il frutto di una consolidata esperienza che va avanti da anni e che ci ha consentito di recitare il ruolo di leader in questo settore.Cercheremo di proseguire su questa stessa falsa riga ed ecco perché puntiamo ad accrescere il numero delle affiliazioni così da fare in modo che il movimento possa fregiarsi di ulteriori riconoscimenti operativi”.