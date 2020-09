Sicilia

Incidente mortale a Catania: muore Dario Fusto Incidente mortale a Catania: muore Dario Fusto

Catania - Ennesimo incidente mortale in Sicilia. A perdere la vita, ieri mattina, è stato un motociclista di 59enne Dario Fusto. Il tragico incidente è avvenuto sulle strade della Zona Industriale. Il 59enne viggiava a bordo di una Moto Guzzi quando per cause in corso di accertamento si è scontrato contro una Jeep guidata da un militare americano della base di Sigonella, che procedeva con a fianco la moglie. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato il 59enne al Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi di Catania dove è deceduto a seguito delle gravi lesioni ieri pomeriggio.Fusto era molto conosciuto fra Belpasso e Paternò soprattutto per il suo impegno in campo artistico, in alcune associazioni culturali e non solo.