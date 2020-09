Francesco Migliore compie 103 anni: conosciuto come Zio Ciccio

Sicilia

Il sindaco e l'amministrazione comunale di Montevago formulano i migliori auguri al signor Francesco Migliore per il suo 103simo compleanno. Oggi il primo cittadino ha incontrato lo "zio Ciccio" portandogli gli auguri da parte di tutta la cittadinanza, una medaglia e una pergamena. "Ogni volta che incontro lo zio Ciccio Migliore - ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - rimango sbalordita per la sua lucidità. Mi ha ricevuto con mascherina e salutato con il consueto tocco del gomito nel rispetto delle norme anti Covid. Mi ha descritto i suoi recenti giorni in ospedale per dei controlli di routine, contento che gli abbiano fatto anche la Tac.Abbiamo discusso, seduti a debita distanza e lui, che sentiva perfettamente ogni parola, poneva le sue ragioni. E' un vulcano. Sono felice per lui gli auguro un mondo di salute e di bene".