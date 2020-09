Sicilia

Crolla balcone a Caltanissetta: donna sotto macerie

Caltanissetta - Una donna di 78 anni che si trovava su un balcone al secondo piano di in uno stabile in via Pitrè, a Caltanissetta, è rimasta ferita dal crollo del solato soprastante. Le macerie l'hanno travolta: avrebbe una gamba fratturata. Sono intervenuti I vigili del fuoco, personale del 118 e agenti di polizia e la vittima è stata trasportata in ospedale.