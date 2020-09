Pozzallo, nuovi impianti di illuminazione: ecco dove

Economia

Pozzallo - Sono iniziati stamane i lavori di sostituzione di tutti i corpi illuminanti della zona di San Paolo e di via Torino. La zona interessata è quella compresa fra via Torino, Viale Asia, via Calabria e via Mazzini. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta La Terra Bellina Salvatore di Pozzallo. Il progettista è l’ingegnere Alfredo Genovese. Si tratta di un finanziamento statale per un importo complessivo di euro 90.000. È un progetto di efficientamento energetico che prevede la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuove apparecchiature a LED di massima efficienza finalizzate ad un maggiore risparmio di energia elettrica con conseguenti benefici in termini economici e ambientali.Il risparmio energetico, adeguatamente quantificato, sfiorerà il 50%.Il nuovo impianto di illuminazione eliminerà i disservizi e le continue interruzioni dell’erogazione di energia elettrica.