Rimedi naturali

Tisana con zenzero e curcuma, se si beve ogni giorno fa bene?

Bere ogni giorno una tisana con zenzero e curcuma fa bene? La Tisana allo zenzero e curcuma è una bevanda molto piacevole, ma soprattutto un vero e proprio toccasana per la salute del nostro corpo. Ha tantissime proprietà benefiche, la prima tra tutte è quella antinfiammatoria e antidolorifica. Ha proprietà antiossidanti e antitumorali. Agisce positivamente sul sistema nervoso, contro l’ansia e lo stress. Previene il diabete di tipo due. Stimola le difese immunitarie, aiutando a prevenire i mali di stagione quali il raffreddore, mal di gola, catarro e la sinusite. bAbassa il livello di colesterolo cattivo nel sangue e riduce il reflusso gastroesofageo. Oltre a questo ha anche proprietà depurative e disintossicanti, soprattutto per il fegato.Nonché dimagranti e termogeniche: cioè è in grado di riattivare il metabolismo aiutandolo a bruciare più calorie. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i benefici per l’organismo quando si beve una tisana con zenzero e curcuma: calma i nervi con attenuazione di ansia e stress, aiuta a prevenire i malanni di stagione, aiuta a prevenire il diabete di tipo 2, ha effetti anti infiammatori e antiossidanti, funge come un leggero anti dolorifico, aiuta a guarire prima da raffreddori, febbri e mal di gola, ha un effetto lenitivo sui bronchi, contribuisce nell’abbassare i livelli di colesterolo cattivo ed è un buon rimedio per stimolare il metabolismo.Ma vediamo ora come si prepara una tisana con zenzero e curcuma: basta far bollire dell’acqua versando la polvere di mezzo cucchiaino per ognuno e mescolare il tutto. Se il sapore non piace si possono aggiungere una spruzzata di limone o la punta di un cucchiaino di miele. A questo punto basta iniziare a bere ogni giorno la tisana a base di zenzero e curcuma per iniziare a riscontrarne i benefici. Attenzione: la tisana con zenzero e curcuma è un rimedio naturale non adatto a tutti quindi è importante chiedere prima il parere del proprio medico o di uno specialista. E’ vietata alle donne in gravidanza.