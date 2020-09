Lavoro

Corso ispettori volontari ambientali a Ragusa: cambia la data Corso ispettori volontari ambientali a Ragusa: cambia la data

Ragusa - Il Comando della Polizia Municipale rende noto che è stato necessario rimodulare il calendario del corso di formazione ispettori volontari ambientali relativamente alla data di avvio delle lezioni del secondo gruppo ( lettera M -Z ) che prenderanno il via il 30 settembre alle ore 15 e non il 29 come precedentemente comunicato. Si ricorda che il corso, che per il primo gruppo inizierà il 28 settembre, si terrà presso il Centro direzionale comunale della Zona artigianale.