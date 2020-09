Italia

Bonus computer: come richiederlo Bonus computer: come richiederlo

Roma - Il bonus computer ed internet si potrà richiedere da fine settembre 2020. Ma come richiederlo e a chi tocca? Per richiedere il bonus computer fino a 500 euro il cittadino o l’impresa dovrà rivolgersi all’operatore di telecomunicazioni. Dunque, l’utente finale non può ottenere direttamente il voucher previsto ma dovrà farne richiesta al suo operatore, il quale procederà ad occuparsi di tutte le pratiche previste. Gli utenti finali, beneficiari del voucher dovranno interfacciarsi con gli operatori (che si saranno preventivamente registrati al portale di Infratel Italia) utilizzando i consueti canali di vendita presentando un’autocertificazione che attesti i requisiti Isee.Sarà l’operatore quindi a erogare il bonus come sconto sul canone o sull’eventuale costo di attivazione, fornendo il router e il computer o il tablet scelto. Ora vediamo a chi tocca il bonus computer fino a 500 euro in base all’Isee. Il bonus da 500 euro per le famiglie con Isee fino a 20 mila euro: 200 euro per l'acquisto di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s, più 300 euro per tablet o pc in comodato d'uso; bonus da 200 euro che consentirà di ottenere solamente servizi di connettività anche in questo caso ad almeno 30 Mbit/s, per le famiglie con Isee fino a 50mila euro.Bonus più ricco per le aziende, fino a duemila euro, per l'acquisto di servizi di connettività ad almeno 30 Megabit al secondo o 1 Gigabit al secondo in base alla tipologia di rete presente nelle relative sedi.