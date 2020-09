Cronaca

Disavventura a Ragusa, restano bloccati in ascensore: liberati dai vigili del fuoco Disavventura a Ragusa, restano bloccati in ascensore: liberati dai vigili del fuoco

Ragusa - I vigili del fuoco di Ragusa ieri sera sono intervenuti intorno alle ore 20.10 in un edificio di viale Europa per soccorrere delle persone rimaste bloccate dentro un ascensore. L’intervento è avvenuto in un edificio a sette piani. Le quattro persone che si trovavano dentro la cabina dell’ascensore stavano scendendo dal quinto piano al piano terra quando per un guasto del sistema la cabina si è bloccata. Non essendo stato possibile riportare la cabina al piano, con le ordinarie manovre di emergenza, si è provveduto ad aprire la porta del piano terra, da dove risultava a vista la parte superiore della cabina, verificato che si era aperto il paracadute (sistema di emergenza finalizzato a rallentare la corsa in caso di guasto), si è deciso di procedere al taglio di parte del lamierato della copertura della cabina, per consentire ai quattro occupanti già in sofferenza di uscire.Il personale Vigilfuoco si è quindi calato sopra il tetto di copertura della Cabina, ha praticato un foro di apertura dal quale con l’uso di scale è stato consentito agli occupanti di guadagnare l’uscita. La squadra VV.F. è rientrata in sede alle 21.07.