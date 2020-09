Referendum Costituzionale 2020: a Modica vince il sÃ¬ con 11.917 voti

Attualità

Modica - Referendum 2020. A Modica prevale il SI con 11.917 voti pari al 66,78 per cento dei votanti. Il NO ha ottenuto 5.206 consensi. Le schede bianche sono state 45, le nulle 14, zero le schede contestate. Ha votato il 41,5 per cento del corpo elettorale, pari a 17.845 elettori, nelle cinquantuno sezioni elettorali. Il dato percentuale è solo formale e indicativo e lo riportiamo solo per la cronaca, trattandosi di un referendum consultivo e che quindi non richiede il raggiungimento di alcun quorum per avere efficacia.