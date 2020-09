Attualità

Referendum Costituzionale 2020: a Modica ha votato il 41,5% Referendum Costituzionale 2020: a Modica ha votato il 41,5%

Modica - Referendum 2020. A Modica ha votato il 41,5 per cento del corpo elettorale, pari a 17.845 elettori, nelle cinquantuno sezioni elettorali. Il dato percentuale è solo formale e indicativo e lo riportiamo solo per la cronaca, trattandosi di un referendum consultivo e che quindi non richiede il raggiungimento di alcun quorum per avere efficacia. A Modica sono 42.975 gli aventi diritto al voto di cui 20.575 maschi e 22.400 femmine. Il referendum confermativo, così come lo è quello sul taglio del numero dei parlamentari, non prevede un quorum.Si conteggiano, dunque, i soli voti validi espressi dagli elettori, indipendentemente da quale sia la maggioranza degli aventi diritto. Un procedimento diverso rispetto al referendum abrogativo, con il quale si decide di abrogare una legge. Il confermativo, invece, non fa altro che decidere se confermare o meno una riforma già approvata in Parlamento senza la maggioranza qualificata dei due terzi.