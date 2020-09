PlayStation, Sony annuncia prezzo e data di uscita

Tecnologie

La National Communications Commission di Taiwan ha pubblicato le foto della PlayStation 5. La PlayStation 5 è notevolmente più grande della prima generazione di Xbox One e della stessa PlayStation 3. Gli sviluppatori probabilmente avevano in mente l'installazione verticale, e viste le dimensioni della nuova consolle per essere posizionata in orizontale esempio sotto la TV la Sony ha incluso nella confezione una staffa speciale per il posizionamento orizzontale. La società giapponese Sony Interactive Entertainment ha annunciato questa settimana il prezzo ufficiale e la data di lancio.La società di videogiochi offre due opzioni: un modello standard, con un'unità Blu-ray Disc Ultra HD, che costerà 499 dollari, e una versione per giochi digitali senza unità disco a 399 dollari. La PlayStation 5 sarà nei mercati di Stati Uniti, Messico, Giappone, Canada e Australia il 12 novembre e dal 19 novembre, sarà venduta anche in Italia. Tuttavia, sarà possibile pre-ordinare la PlayStation 5 a partire da giovedì 17 novembre presso negozi selezionati.La società ha anche rilasciato alcuni progressi dei videogiochi in questa nuova edizione, come Devil May Cry 5 Special Edition, Final Fantasy XVI, Five Nights at Freddy's Security Breach, Hogwarts Legacy e New God of War.Infine, Sony ha confermato il lancio di nuovi accessori per PS5, tra cui il controller wireless DualSense, le cuffie wireless Pulse 3D con supporto audio 3D e doppi microfoni a cancellazione di rumore, oltre a una fotocamera HD con doppio obiettivo 1080p.