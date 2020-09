Tecnologie

Nuovo aggiornamento WhatsApp per risolvere i problemi con WhatsApp Web

WhatsApp testa costantemente nuove funzionalità nel tentativo di migliorare la sua popolarissima App di chat. È stato individuato un nuovo aggiornamento che potrebbe risolvere uno dei maggiori problemi affrontati dalle persone che utilizzano la piattaforma Web di WhatsApp. Questa funzione consente agli utenti di accedere alle proprie chat tramite un browser web come Chrome o Safari. Tutto quello che devi fare è scansionare un codice QR sul tuo telefono e tutti i tuoi messaggi appariranno istantaneamente sul tuo PC. Finché il tuo dispositivo Android o iPhone è vicino e connesso al web, le chat rimangono sempre visibili sul PC. Chiaramente, se qualcun' altro inizia a utilizzare il tuo PC, può tranquillamente dare un'occhiata furtiva ai tuoi messaggi personali senza bisogno di una password. Il nuovo aggiornamento messo a punto per questa criticità, porta all'autenticazione dell'utente tramite lo scanner di impronte digitali del telefono, prima che WhatsApp Web sia visibile.Ciò accadrebbe ogni volta che il servizio viene visualizzato su un PC e dovrebbe porre fine a qualsiasi problema di sicurezza. Questa non è una funzionalità al momento confermata ed è in fase di sviluppo, e potrebbe essere accolta con grande favore da tutti gli utenti che utilizzano WastappWeb. La notizia di questo aggiornamento sulla sicurezza arriva subito dopo un altro importante aggiornamento che renderà più facile l'invio di messaggi da diversi dispositivi. L'app di chat più diffusa al mondo, di proprietà di Facebook, ha iniziato a testare una funzionalità chiamata "Dispositivi collegati". Come suggerisce il nome, consentirà ai due miliardi di utenti di WhatsApp di aggiungere più di un dispositivo ai propri account, il che significa che sarà possibile chattare da un PC, da uno smartphone e tablet senza problemi. Questo importante aggiornamento potrebbe arrivare prima della fine dell'anno.E non è tutto perché si pensa anche che WhatsApp stia lavorando su un'altra funzionalità che renderà molto più facile per gli utenti individuare esattamente quanto spazio sta utilizzando il contenuto dell'app sui dispositivi. Ci sarà anche la possibilità di visualizzare quanto è stato inoltrato ad altre persone nei tuoi contatti e controllare le dimensioni di determinate chat. Oltre a visualizzare tutte queste informazioni, sembra che ci sarà anche un modo semplice per rimuovere i file di grandi dimensioni. La nuova funzionalità chiamata Storage Usage è in fase di sviluppo e sarà rilasciata con ogni probabilità entro la fine dell'anno.