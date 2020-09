Sicilia

Thom Yorke leader dei Radiohead e Dajana Roncione sposi in Sicilia

Bagheria - Thom Yorke, leader dei Radiohead, e Dajana Roncione, si sono sposati in Sicilia. Le nozze si sono tenute ieri a Villa Valguarnera a Bagheria in provincia di Palermo, la stessa in cui è stato girato lo spot, firmato da Giuseppe Tornatore, di un profumo di Dolce&Gabbana con protagonista Sofia Loren e in cui è stato in parte girato anche il film di Ferzan Ozpetek "La dea fortuna". Niente pista da ballo, il personale è stato sottoposto ai test Covid, mentre maschere e disinfettante erano a disposizione di tutti. Tra gli ospiti oltre alla band dei Radiohead c’erano anche numerosi personaggi italiani del grande schermo.Yorke, 51 anni, e la moglie, nata nel 1984, si frequentano da quattro anni e da due vivono insieme a Oxford. Si sono incontrati per la prima volta attraverso amici comuni. L’artista era presente al Teatro Stabile di Catania per il debutto dei “Sei personaggi in cerca d’autore” regia di Michele Placido in cui la Rancione era una più che convincente Figliastra. Yorke era già stato a Catania nel ‘95 quando i Radiohead aprirono il memorabile concerto dei R.E.M. allo stadio Cibali. Il cantautore è al suo secondo matrimonio: nel 2015 si è separato dalla fotografa Rachel Owen, sposata nel 2003 e morta di cancro nel 2016. Dall’unione sono nati i due figli Noah (2001) ed Agnes Mair (2004), a cui l’artista ha dedicato due dischi della sua band, “Amnesiac” e “The Eraser”.Dajana Rancione ha interpretato molte fiction come “Il commissario Montalbano” e “Io sono Mia”, in cui ha interpretato Loredana Bertè ed è stata anche in “Baaria”, “La mafia uccide solo d’estate - Capitolo 2”. Foto Twitter e Instagram