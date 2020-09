Sicilia

Migranti, bambino nasce a bordo di un barchino

Un bambino è nato ieri a bordo di un barchino a largo di Lampedusa. Il team sanitario del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) con professionalità e amore, ha prestato al piccolo Mahadi, questo il nome e alla sua mamma la primissima e fondamentale assistenza in mare. I due sono in buone condizioni e sono stati trasferiti a bordo della motovedetta CP 319 del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera di Lampedusa per essere portati sull'isola. Foto - CISOM Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta