La palermitana MaritÃ¨ Salatiello interpreta Barbra Streisand

La palermitana Maritè Salatiello interpreta Barbra Streisand

Palermo - La palermitana Maritè Salatiello, 35 anni, impersona l'attrice e cantante americana Barbra Streisand in un 'one woman show' dal titolo "The way I am". Un personaggio unico che il mondo ha celebrato in film e spettacoli, canzoni e musical e che per la prima volta andrà su un palcoscenico americano interpretato da una palermitana. Maritè Salatiello ha sviluppato con la Susan Batson Studio, la scuola di recitazione di Nicole Kidman e Rihanna, uno spettacolo ispirato alla leggendaria e istrionica cantante, attrice e regista statunitense in scena a Times Square ed entro la fine dell'anno anche a Palermo. L'artista palermitana, che vive a New York, ha dedicato il suo ultimo anno professionale alla creazione del personaggio ispirato a Barbra Streisand.Lo show è stato prodotto con Susan Batson, Carl Ford, Lil Malinich e Audrey Davenport. "The way I am" è la storia di una ragazza che rompe le regole per trovare la sua strada attraverso la totale dedizione alla verità. Lo spettacolo comincia con Barbra adolescente nella sua stanza da letto a Flatbush, povero quartiere di Brooklyn. Lo spettacolo ripercorre tutte le fasi della vita della star fino al successo di 'Funny Girl' a Broadway. Da Palermo a New York: Maritè Salatiello ha cominciato ad approcciare i primi passi con il mondo dello spettacolo entrando a far parte della 'Compagnia della Danza' e lavorando come ballerina, attrice e cantante sul palco del teatro "Al Massimo" di Palermo.A 16 anni l'inizio degli studi di recitazione e dopo la laurea in Giurisprudenza a Roma, partecipa a una serie di laboratori teatrali della Capitale diretti dal celebre regista Abel Ferrara. Poi l'avventura a New York.