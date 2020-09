Salute e benessere

Soffri di diabete? Attenzione a questi alimenti Soffri di diabete? Attenzione a questi alimenti

Il diabete è una patologia che colpisce moltissime persone. Secondo il Ministero della Salute, in Italia i pazienti affetti da diabete di tipo 1 sono circa 300.000, un numero che è destinato ad aumentare. L’incidenza di tale malattia in tutto il mondo, infatti, è in continuo aumento. I sintomi per chi soffre di diabete sono diversi ì, vediamone alcuni. I sintomi legati al diabete di tipo 2 sono generalmente i seguenti: poliuria (aumento del volume delle urine e la frequenza di minzione), polidipsia (aumento della sete), vista offuscata, stanchezza, ferite che si rimarginano più lentamente.Quali sono le cause del diabete? Sono state individuati diversi fattori scatenanti: obesità, dieta non equilibrata, ricca di zuccheri, sedentarietà, età avanzata (oltre i 40 anni), fattori genetici. Chi soffre di diabete da tanti anni sa perfettamente cosa mangiare e cosa evitare per scongiurare effetti collaterali. Come prima cosa chi ha il diabete sa perfettamente che deve controllare l'assunzione di zucchero ma anche altrii alimenti che non contengono zucchero ma possono causare un picco di zucchero. Stiamo parlando di carboidrati qui. Questi sono i colpevoli che vengono convertiti in glucosio dal tuo corpo. Questo glucosio viene quindi utilizzato come energia dal tuo corpo.Ci sono alcuni alimenti che hanno un indice glicemico molto alto. Questi alimenti possono aumentare drasticamente i livelli di zucchero se lo consumi in eccesso. Ma la buona notizia è che la moderazione e il controllo delle dimensioni delle porzioni possono aiutarti a superare questo problema. Lo zucchero nel sangue incontrollato, come tutti sappiamo, può portare a molte condizioni di salute avverse. Quindi è importante tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Ma vediamo ora quali sono gli alimenti a cui devono fare attenzione chi soffre di diabete. Latte vegetale: il latte di cocco, il latte di riso e il latte di avena contengono molto zucchero. Ma se sei vegano, il latte di soia non zuccherato contiene solo 1 g di zucchero. Verdure amidacee: patate, piselli e mais sono verdure ricche di amido che possono anche aumentare i livelli di zucchero nel sangue.Frutta: la frutta è una ricca fonte di vitamine, minerali, antiossidanti e fibre. Ma sono anche dolci. Se hai più di una porzione, avrai una corsa allo zucchero. Carboidrati raffinati: pane bianco, pasta e riso sono esempi di carboidrati raffinati. Il tuo corpo lo converte in glucosio per produrre energia e questo provoca un picco di zucchero. Hamburger: un hamburger può contenere fino a 10 grammi di zucchero e 43 g di carboidrati. Questo è paragonabile a una barretta di caramelle.