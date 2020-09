Reddito di emergenza da 400 euro, ultima mensilitÃ : a chi spetta e come averlo

Italia

Roma - C’è tempo fino a 15 ottobre per richiedere la terza mensilità del Reddito di emergenza. La procedura per fare la domanda del Reddito di emergenza da 400 euro è online sul sito dell'Inps. La terza mensilità del Reddito di emergenza è stata prevista nel decreto Agosto. "Un ulteriore sostegno economico per i cittadini più colpiti dagli effetti dell'epidemia", sottolinea la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. Per ottenere l'ulteriore mensilità va presentata una nuova domanda, indipendentemente dall'avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio. Il termine entro cui farlo è i prossimo 15 ottobre.Ma quali sono i requisiti per richiedere la terza mensilità del Reddito di emergenza? Il Reddito di emergenza non è compatibile con le altre misure di sostegno agli effetti negativi prodotti dal Coronavirus. Per poter accedere al sussidio occorre essere in possesso di alcuni requisiti: essere residenti in Italia; essere in possesso di un valore Isee non superiore di 15mila euro ad aprile 2020; avere un patrimonio immobiliare familiare per il 2019 inferiore a 10mila euro, incrementata di 5mila euro per un massimo di 20mila euro per ogni componente del nucleo diverso da chi ha presentato la domanda. Può richiederlo anche chi nei ha già beneficiato.