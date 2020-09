Bonus computer e connessione internet da 500 euro per famiglie: Isee e requisiti

Italia

Roma - Il bonus computer e connessione internet da 500 euro sarà presto a disposizioni delle famiglie. Il bonus o voucher spetterà per prima alle famiglie con un Isee inferiore a 20 mila euro. Lo annuncia la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, in Parlamento. Le famiglie a basso reddito potranno contare su un voucher complessivo di 500 euro. Questo importo è suddiviso in due parti per Isee sotto i 20mila euro. L’incentivo non vale per gli acquisti diretti di device ma soltanto per piani di connettività e comodato d’uso. Ma vediamo nel dettaglio come funziona il bonus computer e connessione internet da 500 euro.Il bonus può arrivare ad un importo complessivo di 500 euro, se a richiedere il voucher saranno le famiglie con un Isee al di sotto di 20.000 euro. Potrà essere utilizzato per 200 euro per la connettività internet e per chi ne facesse richiesta di aggiuntivi 300 per PC in comodato d’uso. In una seconda fase — per la quale sono state avviate le procedure di autorizzazione da parte dell’Ue — sarebbe previsto un voucher di 200 euro per i servizi di connettività per le famiglie fino ad un massimo di 50.000 euro per l’acquisto di servizi Internet veloci. Per le imprese invece si tratterebbe di un voucher il cui valore potrebbe variare dai 500 euro ai 2.000 nel caso attivino le connessioni in fibra.Ma come si richiede il bonus computer e connessione internet da 500 euro? Il cittadino o l’impresa che intendono richiedere il bonus dovrà rivolgersi all’operatore di telecomunicazioni. Dunque, l’utente finale non può ottenere direttamente il voucher previsto ma dovrà farne richiesta al suo operatore, il quale procederà ad occuparsi di tutte le pratiche previste. Gli utenti finali, beneficiari del voucher dovranno interfacciarsi con gli operatori (che si saranno preventivamente registrati al portale di Infratel Italia) utilizzando i consueti canali di vendita presentando un’autocertificazione che attesti i requisiti Isee. Sarà l’operatore quindi a erogare il bonus come sconto sul canone o sull’eventuale costo di attivazione, fornendo il router e il computer o il tablet scelto.Il Ministero dello Sviluppo Economico ha anche annunciato un bonus computer e connessione internet fino a 2 mila euro anche per le imprese. Il bonus serve per l’acquisto di servizi di connettività ad almeno 30 Megabit al secondo o 1 Gigabit al secondo in base alla tipologia di rete presente nelle relative sedi. Saranno le dimensioni dell’azienda e il numero dei dipendenti i fattori più rilevanti per determinare l’importo effettivo dell’agevolazione. Le imprese dovranno rivolgersi all’operatore – che accetterà di accreditarsi al bonus per pc e tablet -, il quale si occuperà delle pratiche per l’attuazione del voucher ideato dal Ministero dello Sviluppo economico. L’incentivo sarà gestito da Infratel, società del gruppo Invitalia.Sarà la stessa Infratel che renderà noti l’elenco degli operatori accreditati e le offerte a cui i beneficiari possono aderire. “La scelta di attribuire un valore del voucher più elevato per le imprese, rispetto a quello delle famiglie”, ha chiarito Infratel, “deriva dalla circostanza che le offerte ai clienti business, attualmente presenti sul mercato, hanno mediamente costi più elevati, a fronte di una maggiore banda minima garantita a tali clienti”.