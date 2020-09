Assegno mensile Inps per chi soffre di tiroide: a chi spetta e come averlo

Italia

Roma - L’inps prevede un assegno mensile fino a 550 euro per chi soffre di tiroide. Si tratta di un’indennità di accompagnamento che erroneamente in rete viene chiamato Bonus tiroide. In realtà l’Inps non prevede nessun bonus Tiroide ma semplicemente una assegno di invalidità che viene riconosciuto alle persone con invalidità al 100%. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede l’Inps, quali sono le prestazioni economiche, le esenzioni e le varie agevolazioni a cui ha diritto chi è malato di tiroide. La tabella di riferimento per la categorizzazione delle patologie e dei livelli di invalidità annessi risale al Decreto Ministeriale – Ministero della Salute – del 5 febbraio 1992. Si ricorda che per ottenere il riconoscimento di “invalido civile” la percentuale di invalidità non deve essere inferiore al 33%.Ma vediamo il caso specifico per le malattie della tiroide, che nella tabella di riferimento rientrano nella categoria delle disfunzioni dell’apparato endocrino. Ecco quali sono le percentuali di invalidità correlate alle varie patologie tiroidee: Ipotiroidismo grave con ritardo mentale – 100% in percentuale fissa; Ipoparatiroidismo che non risponde ai trattamenti – Dal 91 al 100% in percentuale variabile; Iperparatiroidismo primario – 50% in percentuale fissa. vediamo ora quali sono le categorie di persone che possono richiedere l’assegno mensile fino a 500 euro erroneamente chiamato bonus Tiroide. L’assegno viene riconosciuto ai soggetti che abbiano una percentuale d’invalidità al 100% e sono: i soggetti con ipotiroidismo grave con ritardo mentale; i soggetti con ipoparatiroidismo che non risponde ai trattamenti (quando viene riconosciuto come invalidante al 100%).L’assegno mensile non varia in base al reddito, ma è un importo fisso rinnovato di anno in anno. Per l’anno 2019 l’INPS ha stabilito che l’importo d’indennità è di 517,84 euro. La prestazione economica viene erogata per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Per fare richiesta dell’indennità è necessario ottenere il riconoscimento medico legale e il rilascio del verbale sanitario. I moduli possono essere presentati sia online, sul portale dell’INPS (https://www.inps.it) sia attraverso gli enti di patronato presenti sul territorio. Tuttavia, è da sottolineare che il Servizio Sanitario Nazionale concede l’esenzione dal pagamento del ticket per molti esami specifici – a prescindere dal riconoscimento dell’invalidità – a chi soffre di tiroidite autoimmune.Ma come ci si può informare per fare la domanda? I soggetti che soddisfano tutti i requisiti sopra riportati potranno presentare domanda, allegando apposita certificazione medica, direttamente all’INPS, tramite apposito canale telematico. Altrimenti sarà possibile presentare domanda anche tramite enti di patronato e intermediari dell’istituto, sempre tramite i servizi telematici dedicati; oppure chiamando il Contact Center al numero 803.164 da rete fissa o allo 06.164.164 da rete mobile.