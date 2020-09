TikTok puÃ² continuare a operare negli Stati Uniti

Dal mondo

TikTok può continuare a operare negli Stati Uniti

L'accordo preliminare per il social network TikTok per continuare a operare negli Stati Uniti si traduce nella creazione di una nuova società chiamata TikTok Global in cui Oracle e Walmart acquisiranno una quota del 20%. Secondo l'accordo, TikTok creerà una nuova società chiamata TikTok Global, che è quella che fornirà i servizi TikTok agli utenti negli Stati Uniti e "alla maggior parte degli utenti nel resto del mondo". L'accordo prevede inoltre che TikTok Global "sarà di proprietà della maggioranza di investitori statunitensi, inclusi Oracle e Walmart", che sarà una società americana indipendente, con sede negli Stati Uniti e con quattro americani su cinque membri del Consiglio di amministrazione.Il governo degli Stati Uniti ha annunciato ieri che ritarderà di una settimana l'applicazione delle misure contro il social network cinese TikTok, che dovrebbero entrare in vigore questa domenica, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato la sua "benedizione" all' accordo preliminare. Trump ha sottolineato che Oracle e Walmart collaboreranno con TikTok garantendo una sicurezza del 100% in quanto utilizzeranno servizi cloud separati". Secondo la dichiarazione di Walmart e Oracle, TikTok Global creerà più di 25.000 nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti e pagherà più di 5.000 milioni di dollari di tasse al Tesoro nord americano.TikTok Global, insieme a Oracle, SIG, General Atlantic, Sequoia, Walmart e Coatue creerà un'iniziativa educativa online per i bambini americani, dalla lettura di base, alla matematica, scienza, storia e all'ingegneria informatica. Per quanto riguarda la sicurezza, l'accordo stabilisce che tutta la tecnologia TikTok sarà in possesso di TikTok Global e sarà conforme alle leggi e ai regolamenti statunitensi sulla privacy, sicurezza a cui ha fatto riferimento anche Trump quando parlava dell'accordo.