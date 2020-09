Cronaca

Acate, minaccia aggravata e porto abusivo di armi: denunciato 29enne Acate, minaccia aggravata e porto abusivo di armi: denunciato 29enne

Acate - I Carabinieri di Acate, congiuntamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno deferito in stato di libertà per il reato di lesioni personali, minaccia aggravata e porto abusivo di armi, un 29enne rumeno, residente ad Acate, poiché a seguito di una perquisizione effettuata presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di una carabina ad aria compressa, priva di contrassegni matricolari e di marchio, che veniva sottoposta a sequestro. A seguito di successivi accertamenti, i Carabinieri di Acate hanno deferito in stato di libertà il citato cittadino rumeno anche per lesioni personali e minaccia aggravata poiché l’arma modificata rinvenuta dai militari è risultata essere stata utilizzata dal denunciato per una aggressione e una minaccia operata in danno di un cittadino tunisino al culmine di una lite avvenuta, per futili motivi, in data 22.8.2020.