Referendum 2020: a Ragusa alle 12 ha votato il 7,71%

Ragusa - Alle ore 7 di oggi, domenica 20 settembre, seggi aperti nelle 71 sezioni dislocate nel territorio comunale in occasione della prima giornata di votazioni del referendum confermativo del testo di legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari". Alle ore 12 si è avuta la prima rilevazione sull’affluenza alle urne i votanti sono stati 4.410 pari ad una percentuale del 7,71 %. Il prossimo dato sull’affluenza alle urne verrà comunicato alle ore 19.Si ricorda che si potrà votare per tutta la giornata di oggi fino alle 23 e domani lunedì 21 settembre, dalle ore 7 alle ore 15. ora fissata per la chiusura definitiva dei seggi.