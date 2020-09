Modica, bambino di 3 anni positivo al Covid 19: negativo al secondo tampone

Attualità

Modica - Il bambino di 3 anni di Modica che era risultato positivo al Covid 19 nei giorni scorsi è risultato negativo al secondo tampone. Lo ha annunciato in un post pubblicato sul suo profilo Facebook il sindaco di Modica Ignazio Abbate. “Una bellissima notizia mi è appena stata comunicata - ha scritto ieri su Facebook il sindaco Abbate - Il secondo tampone effettuato sul bambino di 3 anni della ludoteca è risultato negativo. Un sospiro di sollievo per lui, la sua famiglia e tutti coloro che erano stati messi in quarantena precauzionale. Una gioia per tutta la comunità”.