Attualità

Addio a Diego Planeta, cordoglio di Vittoria: grande profeta del vino siciliano Addio a Diego Planeta, cordoglio di Vittoria: grande profeta del vino siciliano

Vittoria - La Commissione straordinaria esprime profondo cordoglio per la morte dell’imprenditore palermitano Diego Planeta, che si è spento oggi a 80 anni. Storico presidente della più grande cantina siciliana, la Settesoli di Menfi, è stato il pioniere della rinascita della vitivinicoltura isolana. Un uomo lungimirante e con una grande capacità imprenditoriale che ha saputo dare a questa terra uno slancio propulsivo significativo. Il nome di Planeta è legato anche alla città di Vittoria e alla sua economia, poiché agli inizi degli anni ’60 fondò la Società italiana sterilizzazioni, la più importante azienda italiana di sterilizzazione dei terreni agricoli per le colture in serra ( S.I.S).Negli anni ’80 rilevò l’azienda Centro Seia di contrada Piombo, una delle più importanti aziende vivaistiche del panorama nazionale. Sempre a Vittoria è legata l’ultima iniziativa imprenditoriale di Planeta, l’azienda vitivinicola Dorilli specializzata nella produzione di Cerasuolo. Proprio per questa incidenza nell’ economia vittoriese, nel 2011 il Comune di Vittoria lo ha insignito della cittadinanza onoraria. “Questa è una giornata triste per la città perché viene a mancare uno dei suoi figli adottivi che ne ha dato lustro a livello nazionale e internazionale. Grande profeta del vino siciliano, con lui l’industria vitivinicola dell'isola assume dignità e nobiltà nazionale e mondiale",- ha commentato la Commissione straordinaria.