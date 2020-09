Coronavirus e App Immuni, Catalfo: più siamo e meglio funziona

Tecnologie

Roma - “Più siamo a utilizzare l’Immuni App e meglio funziona”. E’ quanto scrive in un post pubblicato su Facebook il ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. “Abbiamo fatto grandi sacrifici per contenere la diffusione del Coronavirus - scrive il ministro Catalfo - e ora non dobbiamo abbassare la guardia. È essenziale mantenere alti i livelli di prevenzione del contagio, soprattutto in questa delicata fase di rientro a scuola, all’università, a lavoro e, in generale, di ritorno alla “normalità”.Scaricando l’app Immuni contribuiamo a garantire la massima sicurezza - nostra e di chi ci circonda - nei luoghi che frequentiamo, senza rinunciare alla nostra privacy. L’applicazione, infatti, permette di rintracciare e segnalare eventuali contatti con persone positive al Covid-19, mediante un sistema di tracciamento completamente anonimo. Scarichiamo tutti l’app Immuni. Aiutiamo il Paese a ripartire in sicurezza, conclude il ministro Catalfo”.